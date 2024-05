Lotto 45mila euro con questo terno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 27 maggio 2024), ruota e numeri possono fare la differenza: sapevi che indovinandone solamente 3 potevi vincere così tanti soldi? 7.2 milioni di. Ammontano a tanto, nel complesso, i premi vinti in Italia lo scorso 23 maggio grazie al mitico gioco del. Una somma gigantesca, nonché estremamente rappresentativa del successo, ormai conclamato, di un gioco che non ha mai smesso di appassionare gli italiani. Vi basti pensare, per rendere l’esatta misura di quanto spopoli, che da quando il 2024 è iniziato ha distribuito, su tutto il territorio nazionale, premi per un totale di 511,5 milioni di. AnsaFoto – ilveggente.itAd ogni estrazione, dunque, c’è qualcuno che vince un mucchio di grana grazie, magari, ad una puntata irrisoria. Investendo una manciata diappena è possibile mettere le mani, infatti, su dei gruzzoletti abbastanza consistenti.