Lotta l’Italia chiude gli Europei U23 di Baku con cinque quinti posti e nessuna medaglia

(Di lunedì 27 maggio 2024) I CampionatiUnder 23 di2024, andati in scena sulle materassine di(Azerbaigian) fino a domenica 26 maggio, sono ufficialmente andati in archivio senza medaglie per la spedizione azzurra.ha disputato benfinali per il bronzo, perdendole tutte e collezionando dunque 5nella rassegna continentale giovanile. Nello stile libero hanno sfiorato il podio Simone Piroddu (sconfitto 4-3 nello spareggio per la terza posizione dal turco Emre Kural) nei 61 kg e Raffaele Matrullo (ko per 2-0 con il russo Arsen Balaian) nei 79 kg, mentre nella femminile Laura Godino ha ceduto abbastanza nettamente alla turca Nesrin Bas nella finalina dei 65 kg. Qualche rimpianto in più nella greco-romana per un possibile bronzo mancato da parte di Giovanni Paolo Alessio nei 72 kg e Leon Rivalta negli 82 kg, sconfitti rispettivamente 5-4 dal moldavo Vasile Zabica e per schienata (dopo aver rimontato da 0-7 a 5-7) dal francese Vladimeri Karchaidze.