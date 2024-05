L’orgoglio di Barsotti Una vittoria da eroi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Al termine di gara-2 di martedì scorso le speranze di tornare al PalaColombo di Ruvo di Puglia per un’ipotetica gara-5 per la Fabo Herons Montecatini erano ridotte al lumicino. Eppure la fiammella è stata tenuta accesa dalle dichiarazioni battagliere del presidente Andrea Luchi prima e di coach Federico, ed è divampata dopo la spettacolaredi venerdì sera nel terzo capitolo della serie. Ieri pomeriggio, al termine di una gara-4 molto diversa nello score conclusivo e nell’andamento, il miracolo si è compiuto. Perché quando riesci a portare a casa lacon Sgobba ai box per infortunio, Radunic out a gara in corso e Benites fuori per falli negli ultimi due minuti di partita, tenendo un avversario del genere a 60 punti e Jackson e Contento a 15 complessivi, parlare di miracolo non è affatto forzato: "Per parlare di questa gara non servono le statistiche – esordisce un esausto coach Federicodavanti ai taccuini – Quello che è successo è qualcosa che riguarda la forza di volontà, il carattere e il cuore enorme di questi ragazzi.