Long covid può compromettere capacità lavorativa lo studio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Ilpuòla. Molte ricerche hanno evidenziato un aumento dei congedi, di assenze per malattia, molto importante dopo la pandemia e anche della disoccupazione. Anche il funzionamento del sistema nervoso autonomo "può essere influenzato da Sars-CoV-2" e questa condizione può sfociare in "una sindrome autonomica, che è possibile ancora riscontrare dopo 6 mesi dalla guarigione dall'infezione acuta". Questo tipo di sindrome è stata riscontrata in "un lavoratore su 3" colpito dal. Lo ha stabilito unoosservazionale prospettico italiano, pubblicato su 'PubMed' da un team dell'Irccs Salvatore Maugeri-Università di Pavia. Loindica la necessità di "interventi precoci" per questo tipo di sindrome, soprattutto "per prevenire dimissioni o licenziamenti dei lavoratori interessati".