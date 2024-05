Long Covid e sindrome di burnout in Lombardia | a rischio migliaia di lavoratori Cause e i sintomi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 – Male da lavoro o semplicemente una grande difficoltà a tenere ritmi e pressioni. Il risultato? Un aumento congedi, assenze per malattia e persino dimissioni. Ma ci sono motivi medici e ricerche scientifiche che spiegano bene il fenomeno. DalalIle capacità lavorativa Sistema nervoso sotto attacco ITachicardia posturale DalalUna sensazione diffusa negli uffici e in generale sui luoghi di lavoro confermata dai dati sullada: le richieste di aiuto sono infatti aumentate del 109,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. In particolare, il 28,3% di coloro che si rivolge a uno specialista, come quelli di Unobravo che hanno curato la ricerca, in cerca di supporto dichiara di avere delle difficoltà proprio sul fronte professionale.