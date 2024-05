Lo tsundoku l’accumulo di libri alla giapponese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) I giapponesi amano lo, una pratica che è conosciuta anche in Occidente dai lettori più appassionati e incalliti. Si tratta, infatti, di acquistaree accumularli nelle proprie case, anche se per il momento non si leggono. E i volumi che stanno in bella vista sugli scaffali, nella concezione del Paese del Sol Levante, lungi dall’essere un fastidio e dal ricordarci costantemente un mancato obiettivo, rappresentano soprattutto il desiderio continuo di conoscenza e consapevolezza. Etimologia Anche in Italia esistono molte persone che acquistano quintali disenza mai leggerli, praticando dunque inconsapevolmente lo. Il termine, comparso per la prima voltafine dell’Ottocento, nasce dcombinazione di due verbi nipponici, doku (leggere) e tsunde (accumulare), secondo quanto ha spiegato un esperto come il professor Andrew Gerstle che insegnapre-moderno presso l'Università di Londra.