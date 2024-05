Lo storico live degli Ac Dc Fiamme e fuochi d’artificio Dinamite pura nel finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024)nel. Gli Ac/Dc tra coriandoli fumo,si sono congedati all’Rcf Arena: "Ti salutiamo Italia". E lo sterminato oceano di diaboliche corna luccicanti ha ringraziato per un concerto che rimarrà a tutti quelli che c’erano impresso come un tatuaggio indelebile sul cuore. Perché sul palco c’era davvero la storia del Rock, c’eranoartisti che nonostante tanta strada sulle spalle hanno dato lezione a tutti, tenendo per oltre due ore uno spettacolo al di sopra di ogni aspettativa. Indimenticabile sarà Angus Young che come una trottola, girando sulla schiena ha suonato, solo da par suo, l’assolo di chitarra. Un’immagine iconica, che forse nessuno sperava di vedere, citata anche nel film ’School of Rock’.