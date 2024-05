Lo spregiudicato azzardo politico di Meloni sul premierato

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il clamoroso erroree comunicativo di Giorgiacommesso con lo sciagurato «o la va o la spacca» ha portato improvvisamente in primo piano il tema di una inedita incertezza personale della presidente del Consiglio, avvalorata anche da inciampi di politica estera e difficoltà nella politica cronica, come ha spiegato ieri il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Si è fatto il paragone con Matteo Renzi. Ma egli nel 2016, segretario del Partito democratico e presidente del Consiglio da due anni – dunque nell’identica condizione di– era certo di vincere il suo referendum (e mal gliene incolse) tanto da prevedere in caso di sconfitta addirittura l’addio alla politica: sicuro che il Sì avesse prevalso, non disse mai «o la va o la spacca».

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Nell'attuale contesto internazionale, la necessità per l'Europa di diventare finalmente un gigante geopolitico va anche di pari passo con un'industria europea della difesa che sia in grado di soddisfare le necessità e le esigenze di un sistema internazionale così ... liberoquotidiano

E' pronto per scendere dalle montagne, Marco Furfaro . Il deputato del Pd, capogruppo in commissione Affari sociali e responsabile nazionale iniziative politiche dei dem e uno dei volti televisivi della gestione di Elly Schlein, chiama tutti a raccolta. Ovviamente, per la mobilitazione ... liberoquotidiano

Giorgia Meloni in TV: politica estera, riforme e conti pubblici al centro della campagna elettorale - Giorgia meloni in TV: politica estera, riforme e conti pubblici al centro della campagna elettorale - A meno di due settimane dalle elezioni europee, la premier Giorgia meloni si è presentata negli studi di Rai Tre per un’intervista in cui ha affrontato i temi principali della campagna elettorale. Mel ... online-news

“Patto Ue senza i socialisti”: ecco perché la promessa di Meloni è una fake news. E ora la premier può restare sola - “Patto Ue senza i socialisti”: ecco perché la promessa di meloni è una fake news. E ora la premier può restare sola - Il no di Macron vanifica qualsiasi intesa che escluda i partiti di sinistra. E Roma rischia di trovarsi fuori dai giochi ... repubblica

Premierato, Meloni: «Referendum Se perdo non mi dimetto». E Schlein: non è antifascista - Premierato, meloni: «Referendum Se perdo non mi dimetto». E Schlein: non è antifascista - Quando Giorgia meloni ha detto l’altro giorno, a Trento, «o la va o la spacca» (a proposito del premierato) in molti superficialmente hanno inteso queste parole in questo senso: ... ilmessaggero