Lo spettacolo in piazza Ariostea Saluto al popolo e il grido ’Este Viva’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Come si scrive un pezzo d’atmosfera su un palio che è tutto atmosfera? Si può iniziare dal Corteo storico che comincia in Castello. Ma non da una suggestione visiva, no. Da una suggestione sonora. Dal rumore dei tamburi che rimbomba sin dalle porte della città. Seguire il corteo col suono, percorrendo via Borgo dei Leoni, in parallelo con le contrade che in Ercole I dgià marciano al ritmo del ciottolato, per poi sbucare da piazzetta dei Combattenti e vedere lo: una distesa eterogenea di colori alimenta la fantasia di chi osserva, carica gli animi di chi esegue. Palazzo dei Diamanti assiste assonnato, pronto a dare il ’La’ alla svolta finale: superata la boa del quadrivio, il corteo si dirige verso la meta,. Lache ispirava De Chirico e de Pisis è già colma di gente.