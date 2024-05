Lo show elettorale di Meloni e Schifani e i fondi per la Sicilia mangiati dal Ponte sullo Stretto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) «L’Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire» è l’epigrafe sulla facciata del Teatro Massimo di Palermo, il teatro più grande in Italia e il terzo in Europa, che oggi si prepara ad assistere alla messa in scena più singolare di questa campagnaper le Europee. Sul palco, saliranno due primattori di livello: Giorgiae Renato. Coppia ben assortita, si completano a vicenda: siderale distanza anagrafica, tanto per cominciare, opposta empatia. Tanto la prima ama farsi chiamare Giorgia, quanto il secondo non sopporta essere chiamato Renato. In comune però hanno il modo in cui stanno vivendo la campagna per il voto di giugno, che potrebbe mettere a rischio le tenute dei rispettivi governi.