LIVE – Sinner-Eubanks 6-3 6-3 0-0 primo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il numero due del mondo torna in scena dopo aver saltato gli Internazionali d’Italia a causa dei noti fastidi all’anca. Il debutto appare agevole contro il top cinquanta a stelle e strisce, tennista dotato di un grandissimo servizio ma poco adatto al rosso per via della scarsa mobilità. I due hanno già incrociato la racchetta nell’estate del 2022 agli US Open. In quella circostanza si trattava del secondo round, con l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill che riuscì ad avere la meglio senza lasciare per strada alcun set. Secondo le quote dei bookmakers, nonostante non si trovi nella forma fisica migliore dopo le ultime settimane di inattività, sarà proprioa partire nettamente favorito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente al centro di Sinner. 2-0 Stupendo rovescio lungolinea di Sinner, che era in fase difensiva e riesce ad ottenere il punto ed il BREAK. 15-40 Eubanks a segno con il diritto lungolinea. 0-40 Sinner fa fare il tergicristallo ad Eubanks e ... oasport

