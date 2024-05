LIVE Paolini-Saville 6-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurra porta a casa il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET 6-3SET! Con un servizio vincenteilparziale. 40-15 DUE SET POINT. Jasmine sfonda sulla diagonale del dritto. 30-15 Servizio e dritto a segno per. 15-15 Altro gran dritto inside in vincente di Jasmine. 0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio del. 5-3 BREAK! Terzo dritto vincente del game per la toscana, che serve ora per il set. 15-40 Due palle break. SI! Dritto lungolinea vincente stellare del, che si carica. 15-30 Quinto doppio fallo di. 15-15 E’ vincente il dritto inside in di. 15-0 Sulla riga il dritto in uscita dal servizio dell’australiana. 3-4 Controbreak