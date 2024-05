LIVE Paolini-Saville 6-3 5-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | il match riprenderà a breve

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) 14:02 Sidal 6-3 5-3 per, conal servizio sul 40-30. Ricordiamo che l'azzurra guidava 5-1 ed è stata più volte a due punti dalla vittoria. 13:58 Amici di OA Sport rieccoci nellascritta di. Da circa 20 minuti non piove più a Parigi. Campi già scoperti, si attende l'ingresso in campo di giudici di linea e giocatrici. 12:49 Arriva la prima comunicazione ufficiale. Il gioco nonprima delle 13.30. 12:45diche dunquenon appena ci saranno novità. Restate comunque collegati per aggiornamenti. A tra poco! 12:43 Peccato per questa interruzione giunta nel momento in cui Jasmine si avvicinava alla vittoria.