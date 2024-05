LIVE Olimpia Milano-Brescia Serie A basket 2024 in DIRETTA | l’EA7 cerca l’allungo al Forum

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:31 Quali saranno i protagonisti di gara-2? Questa è una delle grandi domande che ci si pone, dopo i 33 punti di Della Valle in gara-1 neutralizzati dai 21 di Johannes Voigtmann e da una performance molto importante allo di squadra da parte della formazione meneghina. Ma che le premesse per una supersfida ci siano tutte è cosa nota, e del restoè sempre stata la più vicina alle due grandi big dell’annata. 20:28 Ettore Messina ha confermato i 12 che già aveva schierato in gara-1. It’s Game Time Confermati i 1??2?? di gara 1. Palla a due ore 20.45su Dazn, Eurosport 2 e DMAX #insieme ##Forzapic.twitter.com/Zop6ExCCVk —(@MI1936) May 27,20:25 Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella gara-2 traEA7 Emporio Armanie Germani