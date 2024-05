LIVE Olimpia Milano-Brescia - Serie A basket 2024 in DIRETTA | gara-2 semifinale

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questadei-2 della primadi. Si resta al Forum di Assago, di recente ribattezzato Unipol, per verificare se l’saprà tenersi il fattore campo contro la Germani. Per l’EA7 di Ettore Messina vittoria iniziale non così netta ai danni del club guidato da Alessandro Magro: il divario non è stato particolarmente elevato e, soprattutto, Amedeo Della Valle con 33 punti ha colpito da qualunque posizione possibile. Non è impossibile pensare a quanto sia davvero vicina la formazionena a quella milanese, specie in una stagione dalle mille contraddizioni per l’. Un fattore, questo, che può aiutare la squadra di coach Magro specie se non entrano le triple.

