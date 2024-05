LIVE – Olimpia Milano-Brescia 75-65 | gara-2 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-64 1/2 Melli con un viaggio in lunetta. 74-64 Tripla di Petrucelli. 74-61 Melli per Mirotic, e adesso sembra davvero una partita coi titoli di coda in arrivo. 72-61 Il sigillo, forse, di Melli a 3’50” dal termine! 69-61 Gran correzione di Massinburg ... oasport