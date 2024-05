LIVE Olimpia Milano-Brescia 58-49 Serie A basket 2024 in DIRETTA | l’EA7 a caccia dell’allungo nell’ultimo quarto

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-53 Shields con la tripla! 61-53 Backdoor vincente di Petrucelli. 61-51 Voigtmann non si ferma e piazza un’altra tripla! 58-51 Cobbins batte la marcatura di Voigtmann e segna. Inizia l’ultimo. TOP SCORER –: Mirotic 16;: Della Valle 9 Finisce il terzo, eentra con nove punti di vantaggio. Ma con una convinzione molto diversa. 58-49 Primi due del match per Petrucelli. 58-47infinita di rimbalzi offensivi, alla fine Voigtmann riesce ad appoggiare mentre però Flaccadori è caduto a terra e sono con lui i compagni, problemi per lui che però sembrerebbe essersi ripreso. Ultimo minuto del. 56-47 Tripla di Voigtmann, adesso sì che si è accesa questa gara-2! 53-47 Realizza l’aggiuntivo Burnell.

DIRETTA MILANO BRESCIA/ Video streaming tv: quale sarà la chiave (semifinale gara-2, 27 maggio 2024) - diretta MILANO BRESCIA/ Video streaming tv: quale sarà la chiave (semifinale gara-2, 27 maggio 2024) - diretta Milano Brescia streaming video tv: orario e risultato live, la possibile chiave di gara-2 della semifinale playoff, ancora al Forum, 1-0 Olimpia. ilsussidiario