LIVE Olimpia Milano-Brescia 44-40 Serie A basket 2024 in DIRETTA | l’EA7 cerca continuamente e vanamente allunghi

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-47 Tripla di Voigtmann, adesso sì che si è accesa questa gara-2! 53-47 Realizza l’aggiuntivo Burnell. 53-46 BURNELL! Canestro di enorme tecnica perché si avvita su sé stesso due volte, riesce a fintare, Voigtmann ci casca, c’è il contatto, c’è anche il fallo. 53-44 Di nuovo Hall, e con questa sono tre triple per lui! 2’30” alla penultima sirena. 50-44 Burnell per Cobbins che appoggia. 50-42 Hall con la parabola morbida dalla media. Sbaglia l’aggiuntivo Christon, Cobbins fallisce di un nonnulla il tap in. 48-42 Christon parte da distanza siderale, riesce ad arrivare fino all’appoggio a canestro e c’è anche il fallo di Napier. Brutta però la caduta dello stesso Christon, che però vuole tirare lo stesso il libero.

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Brescia , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie è stata aperta da una gara-1 di altissimo LIVE llo, tra due squadre che hanno dato prova, ancora una volta, delle proprie qualità. In particolare, gli ... sportface

LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta (43-35 al 24') - LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta (43-35 al 24') - Lunedì 27 maggio, giornata di gara 2 al Mediolanum Forum di Assago della semifinale playoff tra l'Olimpia Milano e la Germani Brescia, che ripartono dall'1-0 dell'altroieri ... pianetabasket

LIVE Musetti-Galan 6-3 6-3 7-5, Roland Garros 2024 in DIRETTA: dominio dell’azzurro, secondo turno conquistato - live Musetti-Galan 6-3 6-3 7-5, Roland Garros 2024 in diretta: dominio dell’azzurro, secondo turno conquistato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live LA diretta live DI SINNER-EUBANKS DALLE 11.00 LA diretta live DI PAOLINI-SAVILLE DALLE 11.00 LA diretta live DI ... oasport

LIVE PRIMAVERA - Inter-Sassuolo 0-1, gol di Bruno: neroverdi in vantaggio al 6' - live PRIMAVERA - Inter-Sassuolo 0-1, gol di Bruno: neroverdi in vantaggio al 6' - 6' - BRUNO PORTA IN VANTAGGIO IL SASSUOLO, CHE INIZIO DELLA SQUADRA DI BIGICA! Nasce tutto dalla rimessa di Cinquegrano: la palla arriva a Bruno, che impegna Raimondi on un tiro ... fcinternews