LIVE Olimpia Milano-Brescia 33-29 Serie A basket 2024 in DIRETTA | si riparte

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0/2 Melli. Balzo pazzesco di Napier che va a stoppare Christon! Dall’altra parte penetra sulla linea di fondo Melli, fallo di Bilan e due liberi. 38-35 La risposta di Mirotic arriva ed è da tre! 35-35 Pareggia Bilan con l’aggiuntivo. 35-34 Bilan riesce a pescare il contatto di Melli, va a segno e ha la chance del pari col libero aggiuntivo. 35-32 Napier si butta dentro e trova in acrobazia il +3, gran canestro. 33-32 Gabriel con la tripla: -1! 21:52 Si! 21:49 Ultimi istanti prima del terzo quarto. 21:46 Ricordiamo che domani sarà giorno di pausa, con il trasferimento dellenelle altre sedi, rispettivamente Venezia (gara-3 il 29) e(30). 21:43 Per l’, paradossalmente, svantaggio di 30-35 in fatto di valutazione.

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Brescia , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie è stata aperta da una gara-1 di altissimo LIVE llo, tra due squadre che hanno dato prova, ancora una volta, delle proprie qualità. In particolare, gli ... sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Esce dal campo Van de Zandschulp che prova ad andarsi a schiarire le idee. Sì i plausibili problemi fisici, ma per il neerlandese ce ne sono almeno altrettanti sul piano del gioco e anche a LIVE llo mentale. 6-1 SET FOGNINI! Doppio fallo di Van de ... oasport

LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta (35-35 al 22') - LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta (35-35 al 22') - Palla a due alle ore 20:45, diretta televisiva DAZN, Eurosport 2 e in chiaro su DMAX. diretta testuale. 3° quarto - Si riparte al Forum, bello scarico di Bilan per la tripla di Gabriel: Brescia a -1. pianetabasket

LIVE Musetti-Galan 6-3 6-3 7-5, Roland Garros 2024 in DIRETTA: dominio dell’azzurro, secondo turno conquistato - live Musetti-Galan 6-3 6-3 7-5, Roland Garros 2024 in diretta: dominio dell’azzurro, secondo turno conquistato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live LA diretta live DI SINNER-EUBANKS DALLE 11.00 LA diretta live DI PAOLINI-SAVILLE DALLE 11.00 LA diretta live DI ... oasport

Spareggio Bundesliga, dove vedere Fortuna Dusseldorf-Bochum streaming live e diretta TV: Sky o DAZN - Spareggio Bundesliga, dove vedere Fortuna Dusseldorf-Bochum streaming live e diretta TV: Sky o DAZN - Fortuna Dusseldorf-Bochum streaming live e diretta TV, dove vedere lo spareggio promozione-retrocessione di Bundesliga lunedì 27 maggio. news.superscommesse