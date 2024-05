LIVE Olimpia Milano-Brescia 14-4 Serie A basket 2024 in DIRETTA | primi 5? di fuoco per l’EA7

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-7 Christon sbloccadal campo dopo 6’45”. 20-5 HALL! Questasta totalmente dominando, è la quinta tripla della serata. 17-5 Si mette a zona, ma Hall la batte con la tripla che va a segno anche con un paio di aiuti del ferro. 14-5 1/2 Bilan. Mirotic commette fallo spalle a canestro su Bilan, esaurito dail bonus e quindi sono liberi con 4’34” alla prima sirena. 14-4 1/2 Mirotic. Della Valle salta sulla finta di Mirotic, c’è il fallo e ci sono anche i due liberi. 13-4 2/2 Christon. Fallo di Melli su Christon, sentenziata stoppata irregolare (e forse non lo era). Due liberi. 13-2 Che spettacolo Tonut! Tripla quasi senza ritmo, va a segno ed è molto bravo a farcela con tutto l’uomo davanti.

20:43 QUINTETTI – MILANO: Napier Tonut Shields Mirotic Melli; BRESCIA: Christon Della Valle Petrucelli Gabriel Bilan

LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta 1° quarto 5' 13-4 - LBA - Olimpia Milano vs Germani brescia, diretta 1° quarto 5' 13-4 - diretta testuale. 1° quarto - In apertura Mirotic si prende ... Napier ruba palla a Della Valle, Shields fa una gran giocata per il 4-0 e Mirotic chiude il 20 con una tripla 7-0. brescia non ... pianetabasket

