LIVE Olimpia Milano-Brescia 0-0 Serie A basket 2024 in DIRETTA | si comincia con gara-2!

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:47 SI! Primo possesso. 20:45 Pochi istanti alla palla a due! 20:43 QUINTETTI –: Napier Tonut Shields Mirotic Melli;: Christon Della Valle Petrucelli Gabriel Bilan 20:40 Pochi minuti all’inizio, e c’è in corso la presentazione delle due squadre che verrà seguita dall’inno nazionale. 20:37 Prevista, nonostante il nefasto posizionamento in termini di giorno della settimana, una grande cornice di pubblico per questa secondadella. 20:34 Spostandoci per un attimo di, non si sono spenti gli echi roventi di-2 tra Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, in cui dei fischi quantomeno dubbi hanno caratterizzato il finale a favore delle V nere. Il coach veneziano Neven Spahija è stato squalificato per una giornata, e rimane da capire se ci saranno ricorsi in merito.