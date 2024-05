LIVE – Olimpia Milano-Brescia 0-0 | gara-2 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-2 delle semifinali deidellaA1di. Laè stata aperta da una-1 di altissimollo, tra due squadre che hanno dato prova, ancora una volta, delle proprie qualità. In particolare, gli uomini di coach Messina si sono aggiudicati la partita grazie a un apporto decisivo dalla panchina, evidenziando ancora una volta la profondità della rosa meneghina, su cui spiccano sicuramente i 21 punti di Voigtmann, che hanno annullato i 33 punti realizzati da Della Valle per la Germani., infatti, ha tenuto testa con grande personalità a, ma nel secondo tempo non è riuscita a recuperare lo strappo creato dall’EA7 nella prima metà di match.