LIVE Nadal-Zverev Roland Garros 2024 in DIRETTA | tra poco si comincia con il tetto chiuso

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12:si sta scaldando nel corridoio del. Immagini che abbiamo viste davvero mille volte e forse questa potrebbe essere l’ultima. 15.10: I precedenti sono dieci con sette vittorie die tre di. L’ultima volta che i due si sono affrontati risale proprio a quella semifinale del 2022, terminata purtroppo dopo neanche due set per il gravissimo infortunio alla caviglia del tedesco. 15.07: Non c’è alcun dubbio che fin dal momento del sorteggio questa è la partita che tutti stanno aspettando. Da una parte uno dei grandi favoriti per la vittoria finale e fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, dall’altra chi per una vita intera è stato il padrone assoluto di questo Slam e che potrebbe anche essere all’ultimo ballo della carriera a Parigi.

Jasmine Paolini affronterà Hailey Baptiste al secondo turno del Roland Garros 2024 , secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Esordio sul velluto per la numero uno d’Italia, che ha domato in due set Saville e mette ora nel mirino il terzo turno. Alla portata infatti il suo prossimo ... sportface

