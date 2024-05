LIVE Nadal-Zverev 3-6 6-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | sarà tie-break nel 2° set

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Fantastica volée di dritto di, che aveva sbagliato prima il dritto d’attacco. 3-3 Ottima prima esterna dello spagnolo. Intanto inquadrati anche Alcaraz e Swiatek. Ci sono davvero tutti a seguire questa partita. 2-3combina dei disastri con lo smash, manon riesce a trovare il rovescio per far giocare un altro colpo al tedesco. 2-2 Lungo il dritto di. 1-2 Bella risposta disbaglia di dritto. 1-1 Ennesimo punto a rete preso da. 0-1 Se ne va in corridoio il back in allungo di. 6-6 SI VA AL TIE-! Game a zero di. 40-0 Lungo il rovescio in risposta di. 30-0 Pregevolissima volée di rovescio di. 5-6sfonda con il dritto e poi chiude con lo smash.

News Tv. Durante la puntata in onda giovedì 4 aprile 2024, di Dritto e Rovescio, nello studio di Rete 4 ha avuto luogo una scena a dir poco imbarazzante. Durante l’intervista al trapper Baby Touché si sono accesi gli animi in una discussione che ha fatto infuriare Paolo Del Debbio . Il conduttore ... tvzap

Dall’Italia all’Europa politica senza dritta via - Dall’Italia all’Europa politica senza dritta via - Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 23 novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Se non proprio precipitati nella “selva oscura”, partiti e candi ... ildenaro

Sinner liquida Eubanks in tre set all'esordio al Roland Garros: «L'anca sta bene ma non sono al 100%» - Sinner liquida Eubanks in tre set all'esordio al Roland Garros: «L'anca sta bene ma non sono al 100%» - Sta per arrivare il momento di rivedere in campo Jannik Sinner che oggi esordirà nel primo turno del Roland-Garros contro l'americano Christopher Eubanks. Per l'altoatesino è ufficialmente partita la ... ilmessaggero

Roland Garros, Sinner in campo contro Eubanks: 6-3, 4-1 2° set | DIRETTA - Roland Garros, Sinner in campo contro Eubanks: 6-3, 4-1 2° set | diretta - Finalmente si rivede Jannik Sinner: il numero uno del tennis italiano e due del mondo sta affrontando l'americano Christopher Eubanks nel primo turno del torneo che vale uno Slam, il Roland Garros par ... ilgiornale