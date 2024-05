LIVE Nadal-Zverev 3-6 1-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | il tedesco conquista il primo set

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Si esalta il Philippe Chatrier! Super dritto di! A-40 Altra grande prima di. 40-40 Ace diace della partita per lo spagnolo. 30-40 Lunghissimo il recupero di dritto di. 15-40 Brutto errore dia campo aperto e ci sono due palle break per. 15-30non riesce a controllare il rovescio. 15-15 Servizio esterno di. 1-2 Servizio e dritto di, che tiene il servizio. 40-15 Ace centrale di. 30-15 Scappa via il colpo aldopo la risposta di. 30-0 Dritto vincente di. 15-0 Prima esterna di. 1-1chiude con un pregevole tocco a rete. 40-0 Prima vincente dello spagnolo. 30-0sbaglia incredibilmente lo smash a campo aperto.

3-6 ZVEREV VINCE IL primo SET! Si ferma in rete il dritto di Nadal. 40-A Recupero eccezionale di Zverev dopo la smorzata di Nadal. Terzo set point. 40-40 Brutto errore con il dritto per Nadal. A-40 Nadal sfonda con il dritto incrociato. 40-40 Nadal annulla ...

15-0 Prima esterna di Zverev. 1-1 Nadal chiude con un pregevole tocco a rete. 40-0 Prima vincente dello spagnolo. 30-0 Zverev sbaglia incredibilmente lo smash a campo aperto. 0-1 Game a zero di Zverev. 40-0 Prima vincente del tedesco . 30-0 Rovescio ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Zverev , incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024 , secondo Slam della stagione. Il 14 volte campione del torneo sfiderà in un match tutto da vivere il numero 4 del mondo e recente vincitore del Masters 1000 di Roma. Il tedesco partirà ... sportface

