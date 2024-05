LIVE Nadal-Zverev 1-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | subito break a zero del tedesco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 Splendida volèe bassa di dritto delsalva due pallee tiene il servizio. A-40 Splendido il dritto incrociato di. 40-40domina lo scambio e chiude con un bellissimo dritto lungolinea. Parità 30-40 Sfuma la prima pallaconche sbaglia di dritto. 15-40 Due palleper, conche mette in rete il dritto. 15-30 Brutto errore in uscita dal servizio per. 15-15 Splendida battaglia a rete e alla fine il riflesso migliore è quello di. 15-0 Prima esterna di. 1-2 In rete il rovescio ditiene il primo turno di servizio. 40-30 Stavolta è il dritto a tradire il, malo aveva pressato bene a fondocampo.