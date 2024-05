LIVE Nadal-Zverev 0-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | subito break a zero del tedesco

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Errore di dritto di. 0-2tiene il turno di servizio. 40-30devastante con il rovescio.rimane fermo. 30-30sbaglia un passante di dritto che non era impossibile da mettere in campo. 15-30 Splendida palla corta del. 0-30 Doppio fallo di. 0-15 Primo punto diche arriva sul rovescio sbagliato di. 0-1sfonda con il rovescio a Rafa perde il servizio a. 0-40 Doppio fallo ditre palleper. 0-30 Super dritto lungolinea delche lascia fermo. 0-15 Il primo punto è di, con la palla corta diche finisce in rete. Comincia a servire. 15.17: Amici di OA Sport c’è sicuramente la curiosità per capire cosa succederà oggi sul Philippe Chatrier.

