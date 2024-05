LIVE Musetti-Galan 6-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-EUBANKS DALLE 11.00 LADI PAOLINI-SAVILLE DALLE 11.00 LADI ARNALDI-FILS (2° MATCH DALLE 11.00) LABELLUCCI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LADI NADAL-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) 30-30sbaglia la direzione con la volée sopra la rete e viene punito dal pallonetto di. 30-15 Servizio e rovescio stretto bellissimo in uscita per il toscano. 15-15 Stecca malamentecon il rovescio. 15-0 Serve benee chiude con il dritto. 1-0. Buon turno tenuto dal colombiano che deve provare ad essere più aggressivo se vuole far girare il match.