LIVE Musetti-Galan 6-3 6-3 5-5 Roland Garros 2024 in DIRETTA | terzo set al fotofinish

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-EUBANKS DALLE 11.00 LADI PAOLINI-SAVILLE DALLE 11.00 LADI ARNALDI-FILS (2° MATCH DALLE 11.00) LABELLUCCI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LADI NADAL-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) 40-0 Molto incisiva la prima palla di. 30-0 Non splendida la volée in allungo di, ma comunque efficace. 15-0 Passante meraviglioso in slice diche rimbalza nelle stringhe di. 5-5. Servizio e palla corta:gestisce bene questo turno di battuta. 40-0 Profondo con il dritto, ma poi affossa malamente scomponendosi. 30-0 Ritrova la prima palla vincente