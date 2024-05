LIVE Musetti-Galan 6-3 6-3 4-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | terzo set che si ingarbuglia per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-EUBANKS DALLE 11.00 LADI PAOLINI-SAVILLE DALLE 11.00 LADI ARNALDI-FILS (2° MATCH DALLE 11.00) LABELLUCCI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LADI NADAL-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) 30-15 Ritrova la prima di servizio. 15-15 Trova la prima, l’attacco non è incisivo, manon riesce a passare. 0-15 Non controlla il dritto in controbalzo. 4-3. Drittone a sventaglio bellissimo con angolo acuto eresta avanti. 40-30 Dritto sulla riga diche poi “benedice” con lo smash a rimbalzo. 40-15 Regalo in risposta da parte di