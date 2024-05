LIVE Musetti-Galan 6-3 6-3 1-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | monologo dell’azzurro che è avanti di due set

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-EUBANKS DALLE 11.00 LADI PAOLINI-SAVILLE DALLE 11.00 LADI ARNALDI-FILS (2° MATCH DALLE 11.00) LABELLUCCI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LADI NADAL-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) 15-15riesce a chiudere il terzo smash dopo la strenua difesa di. 0-15 Gran risposta di rovescio die poi sempre con il rovescio chiude. 1-0. Si avvicina bene alla rete l’azzurro e chiude: adesso sta giocando con una certa scioltezza il carrarino. 40-15 Angolo strettissimo con il rovescio per. 30-15 Molto concreto in questo scambio, muove alla grande il suo avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 Amici di OA Sport l’attesa non è ancora finita. Pavel Kotov ha vinto 7-6 (5) il quarto set e portato la contesa al quinto . Al termine del prossimo parziale finalmente potremmo vedere all’opera Fognini. 18.26 Norrie fa suo il terzo set (6-3) e si ... oasport

LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, dove in TV, diretta - LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, dove in TV, diretta - Lunedì 27 maggio, giornata di gara 2 al Mediolanum Forum di Assago della semifinale playoff tra l'Olimpia Milano e la Germani Brescia, che ripartono dall'1-0 dell'altroieri ... pianetabasket

Spareggio Bundesliga, dove vedere Fortuna Dusseldorf-Bochum streaming live e diretta TV: Sky o DAZN - Spareggio Bundesliga, dove vedere Fortuna Dusseldorf-Bochum streaming live e diretta TV: Sky o DAZN - Fortuna Dusseldorf-Bochum streaming live e diretta TV, dove vedere lo spareggio promozione-retrocessione di Bundesliga lunedì 27 maggio. news.superscommesse

Pompei – Le nuove scoperte streaming e diretta tv: dove vedere il programma - Pompei – Le nuove scoperte streaming e diretta tv: dove vedere il programma - Pompei - Le nuove scoperte streaming e diretta tv: dove vedere il programma in onda stasera, lunedì 27 maggio 2024, alle ore 21,30 ... tpi