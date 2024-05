LIVE Musetti-Galan 5-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro scappa via nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

40-0 Servizio vincente eha tre set point. 30-0deve fare destra-sinistra, non riesce a tenere il ritmo imposto da. 15-0 Parte lo scambio escende a rete per chiudere dopo un buon pressing. 5-3. Servizio e volée:riesce a tenere la battuta rimanendo così nel set. A-40 Ace a uscire tirato giù da. 40-40 Vola via il rovescio di: quando si deve muovere lateralmente, il colombiano fa fatica.