LIVE – Musetti-Galan 5-2 primo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il carrarino è la testa di serie numero trenta ed è reduce dalla finale persa al Challenger di Cagliari contro il connazionale Francesco Passaro. Il suoostacolo nel Major transalpino è il colombiano, che si trova di poco fuori dai primi cento giocatori del mondo.è l’indiscusso favorito secondo le quote dei bookmakers ed ha vinto entrambi gli scontri diretti disputati (4-0 il bilancio dei set). Il sudamericano, tuttavia, è un avversario molto scomodo per via della sua solidità e della sua potenza di colpi e in passato ha già compiuto degli scalpi importanti in questa manifestazione. Il giovane azzurro, però, è chiamato a partire con il piede giusto, lui che deve a tutti i costi difendere i punti conquistati lo scorso anno, quando si spinse fino agli ottavi di finale.