LIVE Inter-Sassuolo Primavera 0-0 | inizia la semifinale Scudetto

(Di lunedì 27 maggio 2024) È il grande giorno di, partita valida per le semifinali. La squadra di Cristian Chivu parte favorita con il suo primo posto, è il momento di fare la differenza e guadagnare la finale di venerdì. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it, calcio d’inizio alle ore 20.30. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 4? Leone tira dal limite dell’area ma non prende neanche lontanamente la porta. 2? Knezovic crossa in mezzo, non c’è nessuno nell’area dell’. Alexiou spazza e si ricomincia dal basso per i neroverdi. 20.31LA PARTITA! 20.28 Le squadre sono entrate in campo. Tutto è pronto per il calcio d’inizio. 20.25 Chivu si affida alle sue ali Kamate e Owusu.

Inter-Sassuolo Femminile è l’incontro valido per la nona giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano PAGINA IN ... inter-news

L’Inter Primavera torna a giocare questo lunedì in occasione delle semifinali che possono valere l’accesso alla finale Scudetto. Sul percorso dei nerazzurri c’è il Sassuolo, scopri come e dove vedere la partita in diretta TV e LIVE streaming. Ecco tutte le info rmazioni utili anche per seguirla su ... inter-news

LIVE PRIMAVERA - Inter-Sassuolo 0-0, kick-off al Viola Park! Primo pallone per i nerazzurri (oggi in completo arancio) - live PRIMAVERA - inter-sassuolo 0-0, kick-off al Viola Park! Primo pallone per i nerazzurri (oggi in completo arancio) - E' Cocchi a recuperarlo fuori area. 1' - L’Inter Primavera, oggi in completo arancione, dà il primo giro al pallone del match. Il Sassuolo veste la maglia classica a righe verticali neroverdi. 20.30 - ... fcinternews

LIVE PRIMAVERA - Inter-Sassuolo, finale scudetto in palio al Viola Park: tra pochi minuti il calcio d'inizio - live PRIMAVERA - inter-sassuolo, finale scudetto in palio al Viola Park: tra pochi minuti il calcio d'inizio - 20.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo della semifinale dello scudetto Primavera inter-sassuolo, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match! 20.13 - Prima ... fcinternews

Ascolti 38a Giornata Serie A 2023/24 DAZN. Nella top 10 stagionale vince Inter - Juventus - Ascolti 38a Giornata Serie A 2023/24 DAZN. Nella top 10 stagionale vince Inter - Juventus - La 38esima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 23 al 26 Maggio) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 3,0 milioni di ascoltatori ... digital-news