Live In Milano, Gino Cecchettin: "Non possiamo accettare i numeri dei femminicidi" - Live In milano, Gino cecchettin: "Non possiamo accettare i numeri dei femminicidi" - Lo sottolinea Gino cecchettin, padre di Giulia, la studentessa 22enne uccisa dall'ex l'11 novembre 2023. Ospite all'evento di Sky TG24 a milano, cecchettin ricorda la figlia e parla del messaggio che ... tg24.sky