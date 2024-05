LIVE Fognini-Van de Zandschulp Roland Garros 2024 in DIRETTA | un set pari tra Norrie e Kotov poi tocca al ligure

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44 Si va per le lunghe,ha pareggiato i conti e vinto il secondo parziale per 6-3. C’è ancora parecchio da attendere prima di vedere in campo l’azzurro. 16.58 E infatti la pioggia ci ha rimesso lo zampino. Match tra il britannico eche è iniziato solamente alle 16.00, esi è aggiudicato il primo set per 6-4 dopo essere andato subito sotto di un break. Al termine di questo match sarà il momento di. 14.54 Una sfida che ha visto prevalere Baptiste in rimonta al terzo set, con il punteggio di 4-6 6-2 6-2. Tra pochi minuti scenderanno in campo Camerone Pavel(sempre meteo permettendo, visto che comunque il cielogino è tutt’altro che terso), poi finalmente toccherà al