LIVE Fognini-Van de Zandschulp Roland Garros 2024 in DIRETTA | Norrie avanti di un set dopo la pioggia al termine tocca all’azzurro

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.58 E infatti laci ha rimesso lo zampino. Match tra il britannico e Kotov che è iniziato solamente alle 16.00, esi è aggiudicato il primo set per 6-4essere andato subito sotto di un break. Aldi questo match sarà il momento di. 14.54 Una sfida che ha visto prevalere Baptiste in rimonta al terzo set, con il punteggio di 4-6 6-2 6-2. Tra pochi minuti scenderanno in campo Camerone Pavel Kotov (sempre meteo permettendo, visto che comunque il cielo parigino è tutt’altro che terso), poi finalmente toccherà al ligure. 14.53 Mattinata lunga a Parigi, con lache ha fermato il gioco per un’oretta ad ora di pranzo. Nella prima partita sul Campo 13 si è ritirata prima del match la francese Oceane Dodin, ed è quindi andato in scena il derby tutto americano tra Kayla Day e Hailey Baptiste.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-RYBAKINA DALLE 12.30 14:03 L'argentino vince al tiebreak il 1° set contro il britannico. dopo diché il 2° quarto che ci interessa da vicino: Ruud-Arnaldi! 13:25 Sono in campo Norrie ed Etcheverry. dopo Arnaldi-Ruud !!!

