LIVE Fognini-Van de Zandschulp 6-1 6-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | due set dominati da parte dell’azzurro

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51 Esce dal campo Van deche prova ad andarsi a schiarire le idee. Sì i plausibili problemi fisici, ma per il neerlandese ce ne sono almeno altrettanti sul piano del gioco e anche allo mentale. 6-1 SET! Doppio fallo di Van deche chiude un secondo set senza storia. A nulla è servito l’intervento del medico per l’olandese, che continua a non mettere in campo una palla. 15-40 Due set point! Si ferma sul nastro il rovescio del neerlandese. 15-30 Non rimbalza praticamente l’attacco con lo slice, non può farci niente l’olandese. 15-15 Continua testare la caviglia Van de, che in questa occasione trova la giusta profondità con il dritto in uscita dal servizio.