LIVE Fognini-Van de Zandschulp 6-1 6-1 7-5 Roland Garros 2024 in DIRETTA | monologo dell’azzurro con brivido finale Il ligure convince e va al secondo turno

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.55 La nostrasi chiude qui! Grazie mille a tutti gli amici di OA Sport per averci seguiti, un saluto e una buonanotte! 22.54 Prossimomolto complicato quello che attenderà l’azzurro. Dall’altra parte della rete infatti ci sarà l’americano Tommy Paul, in palla e da quest’anno a suo agio anche sulla terra rossa. Iltornerà in campo dopodomani. 22.53 97 a 64 i punti totali in favore di, che a 37 anni si toglie ancora la soddisfazione di vincere una partita in un torneo dello Slam. 22.51 Sono ben 14 le palle break avute dall’azzurro, che ne ha trasformate otto. Sette invece quelle concesse dal, che si è visto strappare la battuta per due volte. 18-23 il saldo vincenti-gratuiti del classe 1987, inquietante invece il 10-31 in negativo di Van de