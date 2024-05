LIVE Fognini-Van de Zandschulp 6-1 6-1 5-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’olandese serve per rimanere nel torneo

Leggi tutta la notizia su oasport

5-2 Game! Il nastro dice no alla risposta del, che al cambio di campo servirà pernel. 40-0 Spara via la risposta il neerlandese con il dritto. 30-0 Para la prima volta a rete Van de, chiamato dalla palla corta di, che alla seconda occasione passa il suo avversario. 15-0 Punto diretto con il servizio per il campione 2019 di Montecarlo. 4-2 Game Van de! Rimane vivocon il servizio vincente, cancellando due palle break che avrebbero mandato il classe 1987 a servire per il match. AD-40 Sbaglia in lunghezzache è il primo a provare a cambiare e andare in lungolinea con il rovescio. 40-40 Altro errore in palleggio del ligure questa volta di rovescio, si va ai vantaggi.