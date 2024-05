LIVE Fognini-Van de Zandschulp 6-1 6-1 2-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | c’è partita nel terzo set si seguono i servizi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Fognini! Ottimo servizio e dritto del classe 1987, che comunque questa sera quando fino ad adesso ha dovuto alzare il LIVE llo lo ha fatto in maniera egregia. 40-15 Prova a spingere l’olandese, che però non sa bene poi cosa fare a rete sul passante ... oasport

21.51 Esce dal campo Van de Zandschulp che prova ad andarsi a schiarire le idee. Sì i plausibili problemi fisici, ma per il neerlandese ce ne sono almeno altrettanti sul piano del gioco e anche a LIVE llo mentale. 6-1 SET FOGNINI! Doppio fallo di Van de ... oasport

15-0 Subito problema con l'appoggio per l'olandese, che non trova il campo in risposta. 21.40 Si riprede, Fognini al servizio. 21.40 63% di prime in campo fino al ora per Fognini, che vince il 71% dei punti. 60% quelle dell'olandese, che però tiene appena ... oasport