LIVE Fognini-Van de Zandschulp 6-1 4-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | set e due break di vantaggio per il ligure Medico in campo per l’olandese

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Subito problema con l’appoggio per, che non trova ilin risposta. 21.40 Si riprede,al servizio. 21.40 63% di prime infino al ora per, che vince il 71% dei punti. 60% quelle del, che però tiene appena il 48% dei punti sulla prima e il 21% sulla seconda. 21.39 Dovrà esser bravo a rimanere concentrato l’azzurro, in un match per ora a senso unico. Sarà importante anche riuscire a rimanere caldi nel freddo della serata parigina. 21.38 Arriva la conferma del Medical Timeout, parte ora il tempo a disposizione del neerlandese. 21.37sembra chiedere una fasciatura rigida alla caviglia. Vediamo se il match potrà continuare. 21.36 Continua a manovrare con la caviglia Van de, che ha chiamato il medical time out.