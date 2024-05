LIVE Fognini-Van de Zandschulp 6-1 2-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | set e break di vantaggio per il ligure

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Si difende egregiamente ilcon il back in tutto lo scambio, alla fine arriva l’errore con il dritto del suo avversario. 15-15 Lascia andare il braccio Van decon il dritto dopo una buona prima, ottimo il suo lungolinea. 0-15 Palla velenosa offerta dall’azzurro a rete per l’olandese, che proprio non riesce a divincolarsi e sbaglia di metri la volée bassa. 3-1 Game! Servizio e accelerazione vincente per il, che continua sapientemente nella sua partita. 40-0 Ancora punto diretto con il servizio per il n.93 del mondo. 30-0 Salta molto la palla sul servizio dell’azzurro, non controlla la risposta il neerlandese. 15-0 SI ACCENDE IL MATCH! Attacca l’olandese, ma è splendido il passante in corsa incrociato di dritto di! 2-1 Game Van de! Per la prima volta nella partita il neerlandese tiene il servizio, aggrappandosi ad una prima incisiva e poi chiudendo i conti con il dritto in avanzamento.