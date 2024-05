LIVE Fognini-Van de Zandschulp 0-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Basta un’accelerazione di dritto al ligure per scardinare la difesa dell’olandese. 0-15 Risposta aggressiva di Van de, in corridoio il rovescio di. PRIMO SET 20.45 Sarà l’azzurro ad iniziare il match al servizio, buon divertimento e buon tennis a tutti! 20.44 C’è un solo precedente trae Van de, giocato proprio su questi campi due anni fa. L’azzurro si ritirò dopo aver perso i primi due set, ma appunto era il periodo di massimo splendore per il classe 1995. In palio un posto al secondo turno contro il vincente di Cachin-Paul. 20.42 Riscaldamento in corso, tra pochi minuti si. 20.41 Botic Van denon è più il tennista di un paio di stagioni fa, e soprattutto sulla terra rossa il suo gioco ne risente.