LIVE – Bellucci-Tiafoe 3-6 primo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel, secondo Slam della stagione. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, Mattia fa il suo debutto in main draw a Parigi e sfida lo statunitense, 25^ testa di serie. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio, che nonostante il pessimo feeling con la terra rossa ha più esperienza allo Atp. Tra i due non ci sono precedenti. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata a partire dalle 11:00 sul Court 6. COME SEGUIREIN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F53-6SET – SET! Chiude con facilità il tennista americano, che si prende in rimonta ilset per 6-3! Perblackout con 5 game consecutivi persi dal 3-1SET – Risposta in rete, 40-0 e tre set point!SET – BREAK! Salva le prime due l’azzurro ma poi manda lungo il rovescio:trova un nuovo break ed è avanti 5-3! Servirà ora per il setSET – Grave errore di, 0-40 e tre palle break!SET – Conferma il break a 30, e torna avanti sul 4-3SET – BREAK! Doppio fallo die arriva il contro break:torna in parità sul 3-3SET – Due errori in fila di, 15-40 e due palle break per lo statunitense!SET – Quattro prime in fila di, che chiude a 15 e accorcia: 3-2SET – Conferma il break con due ottime smorzate, e sale sul 3-1SET – BREAK! Altra gran risposta e l’azzurro firma ilbreak dell’incontro che lo porta sul 2-1 e servizio!SET – Vincente col rovescio lungolinea in risposta die arriva la palla break sul 30-40!SET – Recupera da 0-30e chiude con l’ace: 1-1SET –game a 15 per l’americano: 1-0 18.