LIVE Bellucci-Tiafoe 3-6 6-3 7-6 4-6 4-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | si arrende con rimpianti il qualificato azzurro grande esordio Slam per lui

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-EUBANKS LADI ARNALDI-FILS LADI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP LADI NADAL-ZVEREV Grazie per averci seguito, ladel match di Mattiasi chiude qui. A domani con Zeppieri, Cobolli e Darderi impegnati al! 22:17 Un torneo clamoroso, se si pensa che Mattianon ha nella terra rossa la superficie preferita. L’si è brillantemente, battendo Martineau, il sud africano dall’illustre passato Lloyd Harris e Moro Canas al tiebreak decisivo. Con questo risultato si attesta virtualmente in posizione numero 156 del mondo, molto vicino al suo best ranking. 22:15 Alla fine sono ben 31 gli ace totali, 17 dell’che ha collezionato anche 11 doppi falli.

40-15 Doppio fallo Fognini che ha palesemente cercato l'ace sulla seconda. 40-0 Ancora con il dritto a manovrare da dietro, altro errore in difesa del neerlandese. 30-0 Van de Zandschulp è totalmente in balìa dell'azzurro, meravigliosa accelerazione di ... oasport

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Brescia , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La Serie è stata aperta da una gara-1 di altissimo LIVE llo, tra due squadre che hanno dato prova, ancora una volta, delle proprie qualità. In particolare, gli ... sportface

LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta (64-53 al 32') - LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta (64-53 al 32') - Palla a due alle ore 20:45, diretta televisiva DAZN, Eurosport 2 e in chiaro su DMAX. diretta testuale. 4° quarto - Sfonda di Shields, Cobbins segna i primi punti del quarto. I meneghini rispondono ... pianetabasket

LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta (58-49 dopo 3Q) - LBA - Olimpia Milano vs Germani Brescia, diretta (58-49 dopo 3Q) - Palla a due alle ore 20:45, diretta televisiva DAZN, Eurosport 2 e in chiaro su DMAX. diretta testuale. 3° quarto - Si riparte al Forum, bello scarico di Bilan per la tripla di Gabriel: Brescia a -1. pianetabasket

Musetti-Galan 6-3 6-3 7-5, Roland Garros 2024 in DIRETTA: dominio dell'azzurro, secondo turno conquistato