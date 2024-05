LIVE Bellucci-Tiafoe 3-6 6-3 5-5 Roland Garros 2024 in DIRETTA | fasi decisive del 3° set e del match

Leggi tutta la notizia su oasport

30-30 Regalo dia rete! 30-15 Non risponde di drittosulla seconda. 15-15 Spinge con il dritto e fa il punto l'USA. 0-15 In rete il brutto dritto dopo il servizio di. 5-5 Altro game a zero. 40-0 Altra prima, altro punto! 30-0 Gran seconda, grandissimo rovescio in contropiede vincente lungolinea! 15-0 Servizio e dritto, molto sicuro! 5-4 Ace (5°). 40-0 Ace (4°). 30-0 Accelerazioni di dritto dell'USA, perde il recupero di rovescio. 15-0 Spinge di drittoe fa il punto. 4-4 Con la prima l'azzurro.