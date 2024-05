LIVE Bellucci-Tiafoe 3-6 5-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | break dell’azzurro nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-EUBANKS LADI ARNALDI-FILS LADI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LADI NADAL-ZVEREV 0-15 Dritto vincente in contro piede di!! 5-2 Prima vincente e urlo! SUPER GAME TIRATO SU! A-40 Super smorzata di rovescio di!! 40-40 ACE (3°)! RISALE L’AZZURRO! 30-40 Servizio vincente!! 15-40 Brutto errore di dritto in uscita dal servizio. Sente la pressione. 15-30 Buon rovescio diagonale di! SU! 0-30 Ottimo attacco di dritto e volèe ben toccata da. 0-15 Colpisce male il dritto. 4-2 Risposta aggressiva, dritto in cross vincente!, il secondo del match per l’azzurro! 40-A Super risposta di rovescio di! 40-40 Questa è orribile.