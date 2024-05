LIVE Bellucci-Tiafoe 3-6 2-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | siamo ‘on serve’ nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

40-15 Lungo il dritto dell'azzurro, frustrato. 30-15 Lunga la difesa con il dritto di. 15-15 Errore di dritto dello statunitense. 15-0 Ace (2°).2-1 A zero l'italiano. 40-0 Servizio e dritto in contropiede. 30-0 Bene con il servizio l'azzurro. 15-0 Servizio vincente di. 1-1 Altra prima vincente di. 40-30 Ace (1°). 30-30 Brutto errore di rovescio in uscita dal servizio. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Errore dell'americano di rovescio. 15-0 Slice in rete dell'azzurro. 1-0 Lungo il dritto dell'americano.