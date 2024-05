LIVE Arnaldi-Fils Roland Garros 2024 in DIRETTA | tra poco in campo! Altro capitolo della sfida Italia-Francia

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-EUBANKS LADI PAOLINI-SAVILLE LABELLUCCI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LADI NADAL-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LADI MUSETTI-GALAN (4° MATCH DALLE 11.00) 12:27 Dopo la vittoria sublime di Lorenzo Sonego contro Ugo Humbert e la contro-prestazione di Nardi, un’altra partita di un azzurro contro un tennista di casa. Poi ci sarà, domani, anche Zeppieri-Mannarino. 12:23 Chiude la ceca e concede strada libera ad!! Train. 11:43 Marketa Vondrousova in vantaggio 6-1 su Masarova. Dopodiché tocca a Matteocontro Arthur! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’attesissimo match di 1° turno deltra Matteoe Arthur

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Decolla il dritto difensivo dell’australiana. 0-15 In corridoio la palla corta di rovescio di Saville. 3-1 Game Paolini. Ancora una volta con l’uno-due classico l’azzurra centra il punto. AD-40 Servizio e dritto a bersaglio per la numero uno ... oasport

LIVE - ADL parla in diretta per un convegno: ci sarà anche Koulibaly - live - ADL parla in diretta per un convegno: ci sarà anche Koulibaly - 10.35 - Inizia in questo istante il convegno. De Laurentiis accanto a Nicola Lombardo, capo comunicazione SSC Napoli, e il difensore azzurro Juan Jesus. Il fenomeno del razzismo purtroppo ancora ... tuttonapoli

Nicki Minaj è stata fermata ad Amsterdam per possesso di droga - Nicki Minaj è stata fermata ad Amsterdam per possesso di droga - Sabato 25 maggio Nicki Minaj è stata fermata all’aeroporto di Amsterdam con l’accusa di possesso di droghe leggere. Nicki Minaj era diretta nel Regno Unito quando è stata fermata dalla polizia olandes ... msn

